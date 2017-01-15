Futbol: Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup karşılaşmasında Yeşil Kırşehispor, MKE Kırıkkalespor'u sahasında 2-0 mağlup etti.



Ahi Stadyumu'nda oynanan maça Yeşil Kırşehirspor hızlı başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının 26. dakikasında Rıza Kont, attığı golle Yeşil Kırşehirspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren Yeşil Kırşehirspor, Rıza Kont'un 60. dakikadaki golüyle durumu 2-0 yaptı. MKE Kırıkkalespor'lu futbolcuların skoru değiştirmek için verdikleri mücadele yeterli olmadı ve Yeşil Kırşehirspor sahsında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Geniş güvenlik tedbiri alınan maçı Kırşehir Valisi Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve çok sayıda taraftar takip etti.