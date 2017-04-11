Futbol: Amatör Süper Lig

Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'da 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.



Kulübün Futbol Şube Sorumlusu Emre Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babaeskispor karşısında 3 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Zorlu bir deplasman karşılaşması olduğunu ifade eden Karaman, Babaeskispor'a 2-1 yenildiklerini anımsattı.



Sakatlı ve cezalı futbolculardan dolayı maçta zorluk çektiklerini aktaran Karaman, şöyle devam etti:



"Babaeskispor ile deplasmanda zorlu bir mücadele yaptık. Maçta öne geçmemize rağmen ikinci yarıda rakibimizin ataklarına karşılık veremeyince 2-1 mağlubiyet ile ayrıldık. Sakatlıklar ve cezalı oyuncularımızın çokluğu yüzünden maça 11 kişi gelebildik. İkinci yarıdaki sakatlıktan sonra oyuncu değiştiremeyince oyunu maalesef ki 10 kişi gibi oynamaya başladık. Değişiklik yapacak oyuncumuzun olmaması maçta hamle yapmamıza engel oldu. Futbolcularımız ciddi bir mücadele örneği gösterdiler. Maçı kaybettik ama güzel bir futbol ortaya koymasını başardık."