Futbol: Amatör Süper Lig

Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor, Kırklareli Sanayispor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.



Kofçaz Serhadspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Emre Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu karşılaşacakları Kırklareli Sanayispor maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



Karşılaşmadan 3 puan kazanmak istediklerini ifade eden Karaman, maça iddialı çıkacaklarını kaydetti.



İç saha avantajını kullanarak yükselişe geçmek istediklerini belirten Karaman, zorlu bir maç olacağını bildirdi.



Kazanmak parolasıyla sahaya çıkacaklarını aktaran Karaman,"Artık kaybedilen puanların telafisinin olmadığı bir sürece girdik. 3 haftalık aradan sonra oynayacağımız Kırklareli Sanayispor müsabakası ile lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lige verilen arada çok iyi hazırlandık. İç saha avantajını kullanarak Kırklareli Sanayispor maçı ile yükselişe geçmek istiyoruz. Bu maçtan alacağımız galibiyet ile ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz. Zorlu ve seyir zevki güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanan taraf olmak ve 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.