Futbol: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turu

A Milli Kadın Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kupası Ön Eleme Turu D Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torshavn Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 15 ve 39. dakikada Ebru Topçu, 28. dakikada Selen Altunkulak attı. Millilerde Melike Pekel, 30. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Grupta oynanacak günün diğer maçında Faroe Adaları ile Lüksemburg karşı karşıya gelecek.



Türkiye, gruptaki ikinci maçını 8 Nisan Cumartesi günü Lüksemburg ile yapacak.