Futbol: 16 Yaş Altı Özel Maç

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Avusturya ile oynadığı özel maçı 3-1 kazandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tirol kentindeki Jenbach Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 40. dakikada penaltıdan Yaser Yüce, 43. dakikada Ali Yavuz Kol ve 76. dakikada Semih Yıldız attı. Avusturya'nın tek golünü ilk dakikada Amir Abdijanovic kaydetti.



Milli takım, rakibi ile önceki gün yaptığı özel maçı ise 3-0 kaybetmişti.