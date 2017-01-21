Futbol: 1. Amatör Küme

Antalya 1. Amatör Küme maçında Kumluca Belediyespor, konuk ettiği Akdeniz Spor'u 4-0 yendi. Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Turan Çakıl, Mustafa Demiray ve Kemal Ögen hakem üçlüsü yönetti.



Ev sahibi Kumluca Belediyespor'un vuruşuyla başlayan maçın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip, atak bir futbol ortaya koydu.



19. dakikada gelişen bir atakta defanstan dönen topu iyi takip eden Kumluca Belediyespor'dan Osman, topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.



İlk yarısı bu skorla sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Kumluca Belediyespor, 60. dakikada kazanılan penaltı atışını Güzel gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.



Bu golden sonra iyice rahatlayan Kumluca Belediyespor, 72. dakikada Mustafa ve 76. dakikada Hüseyin'in golleriyle skoru 4-0 yaptı.



Bu dakikadan son maçta başka gol olmayınca Kumluca Belediyespor sahadan 4-0 galip ayrıldı.