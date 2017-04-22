Furkan Vakfı Üyelerine Polis Müdahalesi

ADANA'da Kutlu Doğum Hastası nedeniyle açıklama yapan Furkan Vakfı üyelerini polis izinsiz olduğu gerekçesiyle TOMA ile su sıkarak dağıttı.



Merkezi Adana'da olan ve birçok kentte örgütlenen cemaate ait Furkan Vakfı üyeleri, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak üzere Atatürk Parkı'nda toplandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik gruba polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Ancak açıklama yapmakta ısrar eden gruba müdahale edildi. Birer gazı ve TMO'lardan su sıkılan gruplar önce Atatürk Caddesi'nde ara sokaklara kaçıştı. Kısa süre sonra yeniden Atatürk Parkı'na gelen gruba müdahaleyi bu kez Adana Emniyet Müdürü Osman Ak gelip bizzat yönetti. Çevik Kuvvet ekipleri yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı, biber gazı ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi Adana Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı.



- Adana