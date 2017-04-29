Furkan, Serhat'ı Fazla Yormadı!

Anlat Bakalım oyununda Serhat anlattı, Furkan tahmin etti.

Anlat Bakalım oyununda Serhat anlattı, Furkan tahmin etti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

BAKA, Batı Antalya Kalkınma Ajansı