Furkan'dan Hodri Meydan! "Buraya Kimseyle Birlikte Olmaya Gelmedim"

Survivor 2017 yarışmacısı Furkan, kendisine yapılanları ve söylenen sözleri unutan bir insan olmadığını söyleyerek, "Zamanı gelince yüzleşeceğim" ifadesine yer verdi.

Survivor 2017 yarışmacısı Furkan, kendisine yapılanları ve söylenen sözleri unutan bir insan olmadığını söyleyerek, "Zamanı gelince yüzleşeceğim" ifadesine yer verdi.

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