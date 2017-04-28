Furkan'dan Hodri Meydan! "Buraya Kimseyle Birlikte Olmaya Gelmedim"

Survivor 2017 yarışmacısı Furkan, kendisine yapılanları ve söylenen sözleri unutan bir insan olmadığını söyleyerek, "Zamanı gelince yüzleşeceğim" ifadesine yer verdi.
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