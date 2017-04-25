Füreya Koral'ın Yaşayan Seramikleri İküsag'da

ÇAĞDAŞ seramiğin Türkiye'de başlaması ve yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral'ın, "Füreya Koral'ın Yaşayan Seramikleri" adlı sergisi, 24 Mayıs'a kadar İKÜSAG'da.



İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sanat sezonunun 7'nci sergisinde, Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral'ın eserlerini ağırlıyor. Çağdaş seramiğin Türkiye'de başlaması ve yaygınlaşmasında büyük rol oynayan sanatçının, "Füreya Koral'ın Yaşayan Seramikleri" adlı sergisinde, 20'ye yakın eser sergilenecek.



Sanatında, soyuttan somuta uzanan ve Anadolu kültürüne ağırlık veren bir anlatımı tercih eden Koral, çalışmalarında seramik pano ve üç boyutlu eserlerin yanı sıra vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılabilen ürünleri ortaya koyuyor. Sanatın, sanatçının hayatına karıştığı gibi halkın hayatına da karışması gerektiğine dikkat çeken Füreya Koral'ın eserlerinde seramik, sadece kullanım ve süs eşyası değil, toplumsal ifade aracı olan bir forma da dönüşüyor.



3 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'da, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Ataköy yerleşkesinde bulunan İKÜSAG'da açılışı gerçekleşecek sergi, 24 Mayıs'a kadar açık kalacak.



