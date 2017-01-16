Fünye ile Patlatılan Şüpheli Çuvaldan Odun Çıktı

Samsun'da şüpheli bir çuvalın fünye ile patlatılması esnasında sesten etkilenen sığırcık kuşu yere çakıldı.



İstiklal Caddesi üzerindeki 23 Nisan Orta Okulunun duvar dibine bırakılan şüpheli çuval, polisi alarma geçirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek ağzı kapalı çuvala müdahale etti. Fünye ile patlatılan çuvaldan odun çıktı.



Polis ekipleri tarafından kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Bölgede uçan bir sığırcık kuşu patlamanın etkisiyle yola düştü. Kuşu alan öğrenciler sığırcığın korktuğunu ve uçamadığını gördü. Daha sonra bir vatandaş sığırcık kuşunu alarak beslemek için eve götürdü. - SAMSUN