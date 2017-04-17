Fulya Zenginer ile Onur Koçal Ayrıldı



Rol aldığı dizilerle adını duyuran, ardından başrolünü üstlendiği sinema filmleriyle beyazperdede boy gösteren Fulya Zenginer ile senarist ve yönetmen Onur Koçal, 2012 yılında 'Benim İçin Üzülme' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Yakınları evlenmelerini beklerken, ikiliden ayrılık haberi geldi. Sevgililer, kısa süre önce karşılıklı anlaşarak 5 yıllık ilişkiyi noktaladı