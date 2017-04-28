Ful Yaprakları

Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu Tatavla Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Ful Yaprakları

Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu Tatavla Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Ful yaprakları, hiçliğin kıyısında dolananların var olma ve hayatlarını yeniden yazma çabalarıdır…Sesleri çıkmadığı halde hayata haykırmaya çalışanların oyunudur. Yaşam, hiç bir evresinde kucak açmamıştır; koca şehrin ortasında, tek kişilik hücrelerinde yaşamak zorunda bırakılanlara… 

Tek yol kendilerine benzer birilerini bulmaktır. Ama 'kendilerine benzer birileri de yoktur aslında. Çünkü o ortamda kendileri bile kendilerine  benzememektedir. O halde gerçeği sanalın içinde eritmek ve de yeniden şekillendirmek gerekmektedir. 

Civan Canova

Mart 2005"

Oyunun yönetmenliğini Ömer Köse üstlenirken, Kaan Yılmaz, Pınar Özer ve Funda Şentürk oyunun hakkını verecek performanslar sergilemektedirler. Oyun Civan Canova nın da dediği gibi koca bir hiçliğin kıyınsında var olmaya çalışan insanları anlatmaktadır. 

Yazar: Civan Canova

Yönetmen: Ömer Köse

Sahne ve Kostüm Tasarım: Şaban Çubukçu

Işık Tasarım: Ercan Sarı

Oyuncular: Pınar Özer, Funda Şentürk, Kaan Yılmaz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tatavla Sahnesi

Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ful Yaprakları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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