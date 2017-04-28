Ful Yaprakları
Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu Tatavla Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.
Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu Tatavla Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.
Ful yaprakları, hiçliğin kıyısında dolananların var olma ve hayatlarını yeniden yazma çabalarıdır…Sesleri çıkmadığı halde hayata haykırmaya çalışanların oyunudur. Yaşam, hiç bir evresinde kucak açmamıştır; koca şehrin ortasında, tek kişilik hücrelerinde yaşamak zorunda bırakılanlara…
Tek yol kendilerine benzer birilerini bulmaktır. Ama 'kendilerine benzer birileri de yoktur aslında. Çünkü o ortamda kendileri bile kendilerine benzememektedir. O halde gerçeği sanalın içinde eritmek ve de yeniden şekillendirmek gerekmektedir.
Civan Canova
Mart 2005"
Oyunun yönetmenliğini Ömer Köse üstlenirken, Kaan Yılmaz, Pınar Özer ve Funda Şentürk oyunun hakkını verecek performanslar sergilemektedirler. Oyun Civan Canova nın da dediği gibi koca bir hiçliğin kıyınsında var olmaya çalışan insanları anlatmaktadır.
Yazar: Civan Canova
Yönetmen: Ömer Köse
Sahne ve Kostüm Tasarım: Şaban Çubukçu
Işık Tasarım: Ercan Sarı
Oyuncular: Pınar Özer, Funda Şentürk, Kaan Yılmaz
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Tatavla Sahnesi
Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ful Yaprakları
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır