Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu Tatavla Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.



Ful yaprakları, hiçliğin kıyısında dolananların var olma ve hayatlarını yeniden yazma çabalarıdır…Sesleri çıkmadığı halde hayata haykırmaya çalışanların oyunudur. Yaşam, hiç bir evresinde kucak açmamıştır; koca şehrin ortasında, tek kişilik hücrelerinde yaşamak zorunda bırakılanlara…



Tek yol kendilerine benzer birilerini bulmaktır. Ama 'kendilerine benzer birileri de yoktur aslında. Çünkü o ortamda kendileri bile kendilerine benzememektedir. O halde gerçeği sanalın içinde eritmek ve de yeniden şekillendirmek gerekmektedir.



Civan Canova



Mart 2005"



Oyunun yönetmenliğini Ömer Köse üstlenirken, Kaan Yılmaz, Pınar Özer ve Funda Şentürk oyunun hakkını verecek performanslar sergilemektedirler. Oyun Civan Canova nın da dediği gibi koca bir hiçliğin kıyınsında var olmaya çalışan insanları anlatmaktadır.



Yazar: Civan Canova



Yönetmen: Ömer Köse



Sahne ve Kostüm Tasarım: Şaban Çubukçu



Işık Tasarım: Ercan Sarı



Oyuncular: Pınar Özer, Funda Şentürk, Kaan Yılmaz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ful Yaprakları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır