Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor.
"Ful yaprakları, hiçliğin kıyısında dolananların var olma ve hayatlarını yeniden yazma çabalarıdır…Sesleri çıkmadığı halde hayata haykırmaya çalışanların oyunudur. Yaşam, hiç bir evresinde kucak açmamıştır; koca şehrin ortasında, tek kişilik hücrelerinde yaşamak zorunda bırakılanlara… Tek yol kendilerine benzer birilerini bulmaktır. Ama 'kendilerine benzer birileri de yoktur aslında. Çünkü o ortamda kendileri bile kendilerine benzememektedir. O halde gerçeği sanalın içinde eritmek ve de yeniden şekillendirmek gerekmektedir.
Civan Canova
Mart 2005"
Yazar: Civan Canova
Yönetmen: Ömer Köse
Sahne ve Kostüm Tasarım: Şaban Çubukçu
Işık Tasarım: Ercan Sarı
Oyuncular: Pınar Özer, Funda Şentürk, Kaan Yılmaz
Ful Yaprakları
Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor.
Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor.