Civan Canova'nın yazdığı Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları oyunu Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor.



"Ful yaprakları, hiçliğin kıyısında dolananların var olma ve hayatlarını yeniden yazma çabalarıdır…Sesleri çıkmadığı halde hayata haykırmaya çalışanların oyunudur. Yaşam, hiç bir evresinde kucak açmamıştır; koca şehrin ortasında, tek kişilik hücrelerinde yaşamak zorunda bırakılanlara… Tek yol kendilerine benzer birilerini bulmaktır. Ama 'kendilerine benzer birileri de yoktur aslında. Çünkü o ortamda kendileri bile kendilerine benzememektedir. O halde gerçeği sanalın içinde eritmek ve de yeniden şekillendirmek gerekmektedir.



Civan Canova



Mart 2005"



Yazar: Civan Canova



Yönetmen: Ömer Köse



Sahne ve Kostüm Tasarım: Şaban Çubukçu



Işık Tasarım: Ercan Sarı



Oyuncular: Pınar Özer, Funda Şentürk, Kaan Yılmaz