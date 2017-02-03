Fujifilm, En İyi Küresel Yenilikçi Unvanına Beşinci Kez Sahip Oldu

Geçtiğimiz yıla kadar "Thomson Reuters" adıyla verilen "En İyi 100 Küresel Yenilikçi" ödülleri bu yıl "Clarivate Analytics" tarafından duyuruldu. Fikri mülkiyet haklarıyla icatları koruyan, yenilikçi keşifler ve diğer girişimleri takdir eden "Clarivate Analytics" dünyanın ilk 100 şirketini açıkladı. "Yenilikçi olmanın" tanımlandığı derecelendirmede, Fujifilm beşinci kez art arda ilk yüze girmeyi başardı.

Dört temel kritere dayandırılan derecelendirmede: "genel patent hacmi", "patent alma başarısı oranı", "portföyün küresel erişim kapsamı" ve "patentin alıntılarla kanıtlanan etkinliği" ön planda tutuluyor. Fujifilm, diğer kriterlerde aldığı yüksek puanların yanı sıra, özellikle "patent hakkı başarı oranı" alanındaki başarı ile ilk 100 şirket arasındaki yerini korudu.

Fujifilm Başkanı Kenji Sukeno tarafından yapılan açıklamada; büyüme fırsatları aranırken, toplum için değer yaratmaya ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmaya devam edileceği belirtildi. Fujifilm'in, iş ve AR-GE arasında yakın bir iş birliği kurarak fikri mülkiyetler geliştirmeye kendisini adadığı ifade edildi. "Fujifilm Grubu'nun kurumsal gelişiminin yanında sürdürülebilir toplumsal gelişime de katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla AR-GE çalışmalarını aktif bir şekilde desteklemeye ve bu çalışmalardan elde edilen fikri mülkiyetleri korumaya ve kullanmaya devam edeceğiz" denildi.