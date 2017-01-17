Fuhuş Yapılan Pansiyon Mühürlendi

İzmit Belediyesi, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle polisin bastığı pansiyonu mühürledi.



İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerini mühürlemeye devam ediyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alikahya'da ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir pansiyon mühürlenerek ticaretten men edildi. 2 blok ve 4 kattan oluşan pansiyona, bir süre önce polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı gerekçesiyle baskın yaptığı öğrenildi. - KOCAELİ