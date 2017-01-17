Fuhuş Pazarlığı Yapan Hayat Kadınlarına Suçüstü: 12 Gözaltı

Konya'da geceleri yol kenarlarında erkeklerle para karşılığı birlikte olduğu iddia edilen 10 kadın ve onlara müşteri temin etmek için aracılık yapan 2 kişi, fuhuş pazarlığı yaparken polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Piri Esad Caddesi üzerinde bulunan kadınların gece caddelere çıkıp yol kenarlarında duran sürücülerle para karşılığı birlikte olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, operasyon için harekete geçti. Caddeye çıkan kadınları bir süre izleyen polis, kadınların araç sürücüleriyle pazarlık yaparak araçlarına binmelerinin ardından suçüstü yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları öne sürülen 10 kadın ile onların müşterilerle temasını sağlamak için aracılık yapan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kadının duran arabaya oynayarak binmesi de dikkat çekti.



"Eve gitmek için otostop çekiyordum"



Gözaltına alınan kadınlardan birinin, "Otobüs bulamadım. Eve gitmek için otostop çekiyordum. O sırada beyefendi durdu. Boyumca çocuklarım var" diyerek kendini savundu. Suçüstü yakalanan müşterilerden birinin de, "Fiyatı daha konuşmadık. Arabaya binince konuşacaktık. Bir kaçamak yapalım dedik" dedi.



İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 12 kişi polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilerek serbest bırakıldı. - KONYA