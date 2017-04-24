Fuhuş Mağdurları İçin Adalet Okulu

Hindistan'da çocuk yaşta seks işçisi olmaya zorlanan çocuklar için açılan Adalet Okulu tüm kadınlar için umut oldu... Hindistan çocuk seks işçisi konusunda dünyanın en yüksek oranına sahip ülkelerinden. Zorla evlerinden kaçırılan kız çocuklar işkenceye de maruz kalıyorlar. Bütün bu yaşananların sonucunda verilen cezalar da yok denecek kadar az. Ülkede yetersiz adalet sistemine bir çözüm bulmak ve mağdur kız çocuklarına destek olmak adına J. Walter Thompson Amsterdam reklam ajansı harekete geçmiş ve 'Free a Girl', yani 'Özgür kız Hareketi' ni başlatmıştır. Adalet İçin Okul adını taşıyan bu proje zorla fuhuşa maruz kalan kız çocukları için büyük bir umut. Çünkü bu okul tecavüze, işkenceye uğrayan kız çocuklarına hukuk eğitimi veriyor. Bundan sonra kız çocukları hukuk eğitimi alıp mağdur olan diğer çocuklara büyük destek olabilecek. Adalet için Okul projesi gibi büyük projelerin desteklenip yayılması, tüm dünyada yaşanan taciz, tecavüz, işkence ve buna benzer olayların azalması için çok önemli...