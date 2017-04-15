Fuhuş Kartviziti" Dağıtımına 2 Tutuklama

Başkentte fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay civarında fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı belirlenen B.K. ve G.D'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi. Daha önce de haklarında aynı eylem nedeniyle işlem yapıldığı tespit edilen zanlılar, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan her 2 zanlının da tutuklanmasına hükmetti.



Savcılık, soruşturma neticesinde, zanlılar hakkında "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçlamasıyla dava açabilecek.



TCK'daki değişiklikle hapis cezasının önü açılmıştı



Cadde ve sokaklarda son yıllarda sıklıkla rastlanan fuhuş amaçlı kartvizitlerle ilgili toplumun çeşitli kesimlerinin "etkili mücadele" talebi üzerine TBMM'de yasal düzenleme yapılmıştı.



Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "fuhuş" başlıklı 227'nci maddesine, 24 Kasım 2016'da "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 2 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." fıkrası eklenmişti.