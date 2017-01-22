Fuhuş Amaçlı Yollara Kartvizit Atan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı(2)

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI



Konya'da üzerinde kadın ismi ve telefon numarası yazılı kağıt ve kartvizitleri fuhuş amaçlı olarak caddelerde yerlere atarken, polis tarafından suçüstü yakalanan 22 yaşındaki İsmail K., 27 yaşındaki Semra A., 25 yaşındaki Ayşe Ç. ve 27 yaşındaki Mukaddes G., yapılan sorgulamanın ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuşun yolunu kolaylaştırmak' suçundan adliyeye sevk edildi. 4 kişi, Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



