FUE saç ekimi tekniği nedir?

Saç ekimi ameliyatı günümüzde kelliğin kalıcı tedavisi için kullanılan en yaygın estetik operasyon türüdür. Her ne kadar yayın olarak yapılsa da başarı oranları aynı şekilde yüksek bir grafik çizmiyor. Saç ekim işlemi geri dönüşü ve revizyonu çok zor olan önemli bir operasyondur. Saç ektirme operasyonunu mutlaka çok iyi araştırmalı ve doğru kararlar almalısınız. Peki, saç ekimi uzmanınızı ve merkezinizi seçmeden önce nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru saç tasarımı doğru teknik kadar önemli

Saç tasarımınız, saç çizginiz ve saç yoğunluğunuz doğru bir şekilde belirlenmelidir. Alnınızın üzerinde çim adam gibi uzayan, fırça gibi dik dik duran saçlarla boğuşmaktansa keşke saçsız kalsaydım dememek için seçiminiz çok önemli. Saç köklerinizin çıkış yönü de çok önemli. Yatmayan bir tek saç telinin bile sinirinizi ne kadar bozabileceğinizi düşünürseniz, önemini çok daha iyi anlayabilirsiniz.

Saç ekiminde kaç teknik vardır?

Saç ekimi operasyonlarında genel olarak 2 farklı teknik kullanılır. Bunlardan biri FUT tekniği, diğeri ise FUE tekniği ile yapılan saç ekim yöntemleridir. Geleneksek teknik olarak kabul edilen FUT tekniği günümüzde çok fazla tercih edilmez. Bunun yerine FUT tekniğine kıyasla çok sayıda avantajı bulunan FUE tekniği çok daha fazla tercih edilir.

FUE saç ekim tekniğinin avantajları neler?

Saç ekim işleminde genel olarak kafa derisindeki kelleşmenin olduğu bölgeye donör alan olan ense bölgesindeki saç köklerinin tek tek alınarak kelleşen bölgelere transfer edilmesiyle gerçekleştirilir. Önce bölgesinden ekilmek üzere alınan saç köklerinin uzunluk ve yönlerine göre ayrıştırılır. Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları tüm bu işlem sırasından alınan saç köklerinin herhangi bir şekilde zarar görmemesini sağlar.

Ekilmek üzere alınan saç greftlerinin ayrıştırılmasının tamamlanmasının ardından, kelleşmenin başladığı yani saç ekiminin yapılacağı bölgedeki saç kökleri için kanallar açılmaya başlanır. Ayrıştırılan saç kökleri bu açılan kanalların içerisine tek tek yerleştirilir. Saç ekim işleminin en önemli aşaması bu kısımdadır. Alanında uzman bir cerrah ekildiği belli olmayacak şekilde doğal görünen başarılı sonuçlar elde edebilir. Tabi bunun için saçın ön çizgisinin, alın çevresindeki yoğunluğunun ve saç kökünün çıkış yönünün doğru bir şekilde yapılmış olması gerekir.

Saç ekim işlemi sonrası iyileşme nasıldır?

Saç ekim ameliyatının ardından ekilen saç köklerinden çıkan saçlar ortalama bir ay içerisinde dökülür. Bu saç ekimi işleminde olması gereken ve beklenen bir süreçtir. Bu dökülme işleminin ardından ekilen saç köklerinde 5 ay içerisinde kalıcı olmak üzere yeni saçlar çıkar. Kullanılan tekniğin özelliğine göre ekilen saç köklerinin yaklaşık %90'lık bir verimle saç çıkması sağlanır. İlk yıkama işlemi saç ekim merkezinde gerçekleştirilir, ardından hastalara saçlarını nasıl yıkamaları gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi verilir.

Saç ekimi işleminde fiyat nasıl belirlenir?

Saç ekim ameliyatlarında sabit bir ücretlendirme sistemi yoktur. İşlemin fiyatı kişiye göre ve kullanılan tekniğin kalitesine göre değişiklik gösterir. Alınacak ve ekilecek saç kökü miktarı ve uygulanacak işlemin bireyselliği fiyatlandırmada belirleyici rol oynar. Muayene esnasında saç ekim merkezleri alınması gereken greft miktarı, kullanılması tavsiye edilen teknik ve diğer faktörleri de hesaba katarak saç ekim fiyatını belirler. Hasta bu aşamadan sonra saç ektime işlemine karar verir.

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