Fuckup Nights Vol Iv

Bizi öldürmeyen 'fuck up' güçlendirir!



"FuckUp Nights Nedir'Öncelikle 'Fuck up' terimi sizi şoka sokup, zihninizi olmaması gereken yerlere götürmesin! 'Fuck up' demek, faka basmak, çuvallamak, iş batırmak, özetle yaptığın her ne işse umulmadık bir şekilde başarısız olmak demek.



Hiç başlamadığın bir projede başarısız olma olasılığın %100. dolayısı ile bir işi yapmaya karar verip yola çıktığında, kaybedeceğin hiçbir şey yok. Süper değil mi?



FuckUp Nights; başarısız olmuş girişim ve projelerin hikayelerinin paylaşıldığı, sorgulandığı, kutlama havasında geçen küresel bir hareket. Biz de bu küresel harekete katılıp, girişimcilik ekosistemine bir katkı yapalım istedik.



Bu kutlamaya katılmanızı, bu hareketin vereceği ilham ve motivasyon fırsatını yakalamanızı diliyoruz.



Başarı hikayelerini çok dinledik. Bir de başarısızlık hikayelerini dinleyelim ve ilham alalım dedik. Ne de olsa, yapılan doğruyu tekrarlamanın tek bir yolu var. Yapılan yanlışı tekrarlamamanın ise binlerce heyecanlı ve farklı yolu!



Neler Olacak? Çoğunuzun tanıdığı, motivasyonel, konuşmacı, yazar, davranış bilimleri araştırmacısı Mehmet Auf moderatörlüğünde üç 'fuck up' tecrübesi yaşayan girişimci / iş insanı bizlerle deneyimlerini paylaşacak. Neden başarısız olduklarını, şimdiki akılları ile neyi farklı yapacaklarını 7 dakika içinde apaçık ortaya dökecekler. Kendi kendilerine dökemezlerse, Mehmet Auf moderatörlüğünde, hepimiz sorularımızla yardımcı olacağız.



Hep birlikte, yapılan yanlışlara alternatif, heyecanlı ve farklı yollar bulacağız ve başkalarının 'fuck up' larından dersler çıkaracağız.



Mehmet Auf / Moderatör: Mehmet Auf, O.D.T.Ü Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, akademik çalışmalarına devam etmiş Amerika'da yapay zeka alanında yüksek lisans çalışmalarında bulunmuş, Türkiye'ye dönüşünde O.D.T.Ü, İşletme Bölümünde MBA yapmıştır. Çok yönlü kişiliğini iş yaşamına da yansıtan Mehmet Auf, çeşitli özel sektör kuruluşlarında üst düzey yöneticilik ve yönetici ortaklıklarda bulunmuş ve kariyerini eğitim ve danışmanlık alanında geliştirmeye karar vermiştir. Kariyeri boyunca 150,000'den fazla katılımcıya davranış bilimleri konusunda eğitim veren halen konuşmacı ve danışman olarak faaliyetlerine devam etmekte olan Mehmet Auf aynı zamanda bir davranış bilimleri araştırmacısı, senarist, oyuncu ve yazardır."



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Fuckup Nights Vol IV



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır