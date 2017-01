Davranış bilimleri araştırmacısı Mehmet Auf moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "FuckUp Nights", 14 Ocak'ta IF Performance Hall'de sizlerle...



FuckUp Nights Nedir?



"Öncelikle 'Fuck up' terimi sizi şoka sokup, zihniniz olmaması gereken yerlere götürmesin! 'Fuck up' demek, çuvallamak, batırmak, özetle yaptığın her ne işse başarısız olmak demek.



Hiç başlamadığın bir projede başarısız olma olasılığın %100. Dolayısı ile bir işi yapmaya karar verip yola çıktığında, kaybedeceğin hiçbir şey yok. Süper değil mi?



FuckUp Nights; başarısız olmuş girişim ve projelerin hikayelerinin paylaşıldığı, sorgulandığı, kutlama havasında geçen küresel bir hareket. Bu kutlamaya katılmanızı, bu hareketin vereceği ilham ve motivasyon fırsatını yakalamanızı diliyoruz.



Başarı hikayelerini çok dinledik. Bir de başarısızlık hikayelerini dinleyelim ve ilham alalım dedik.



Neler Olacak?



Çoğunuzun tanıdığı, motivasyonel, konuşmacı, yazar, davranış bilimleri araştırmacısı Mehmet Auf moderatörlüğünde üç 'fuck up' tecrübesi yaşayan girişimci / iş insanı (Fuckupper entrepreneur/fuckupreneur) bizlerle deneyimlerini paylaşacak. Neden başarısız olduklarını, şimdiki akılları ile neyi farklı yapacaklarını 7 dakika içinde apaçık ortaya dökecekler. Kendi kendilerine dökemezlerse, Mehmet Auf moderatörlüğünde, hepimiz sorularımızla yardımcı olacağız."