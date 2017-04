'Fuatavni"Den Atilla Taş'a Retweet Talebi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) medya yapılanması davasından tahliyesine karar verilen ardından "darbe girişimi soruşturması" kapsamında tekrar gözaltına alınan Atilla Taş'ın, ifadesinde "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa ile olan ilişkisini anlattığı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyesine karar verilen ardından "darbe soruşturması" kapsamında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 şüphelinin işlemleri sürüyor.Atilla Taş'a emniyet sorgusunda FETÖ'nün medya yapılanma davasının sanıklarından ve "fuatavni" hesabının kurucusu tespit edilen Said Sefa ile olan irtibatının sorulduğu öğrenildi. Şüpheli Taş'ın, "Sefa isimli şahıs yaklaşık 2 yıl önce beni arayarak haberdar medya isimli sitenin sahibi olduğunu, Twitter adresinden beni takip ettiğini ve yazılarını sitesinde paylaşmak istediğini söyledi. Ben de kendisine herhangi bir sakınca olmadığını, zaten piyasadaki yazılar olduğunu söyledim. Bunun haricinde kendisiyle yüz yüze 2-3 kez görüşmüşlüğüm olmuştur." dediği kaydedildi.



Said Sefa'nın kendisini 2-3 kere ofisine çiğ köfte yapmak için çağırdığını ancak müsait olmadığından bunlardan sadece birine gittiğini dile getiren Taş, Sefa ile aralarında geçenleri şu şekilde anlattı:



"Ofisine gittiğimde toplamda 5-6 kişi bulunuyordu. Bunlardan ekranlardan tanıdığım Erhan Akkuş ve Ahmet Memiş vardı. Bunun haricinde birkaç kişi daha vardı fakat şu aşamada isimlerini bilmiyorum ya da hatırlamıyorum. Kendisinin 'fuatavni' adı ile hesabı olduğunu da bilmiyorum. Said Sefa'nın düzenlenmiş olduğu çiğ köfte davetinde Ahmet Memiş'i tanıdım. Memiş ile ilk olarak burada tanıştım. Kendisi bana 'bizim gazetede yaz' gibi tekliflerde bulunuyordu. O zamanlar Twitter'da popüler olmamdan dolayı yaklaştıklarını düşünüyorum. Önceden kendi Twitter adresimde yazmış olduğum yazıları benden yayınlamak için istiyorlardı. Ben de bunda bir sakınca olmadığını söylememe rağmen kendileri sanırım telif hakkı için bana para teklif etti.



Ben ilk etapta gerek olmadığını zaten benim kendi hesabım tarafından yayımlandığını söylemem rağmen kendi Twitter adresimde yayınlanan 4 tane yazıya bin TL para vererek kendilerine ait sitede yayınladığını biliyorum. Ancak şunu belirtmek isterim ki Said Sefa ve Ahmet Memiş 3-5 kere beni arayarak bana 'bizim yazılarımızı retweet eder misin, sitemizin yazılarını reklam yapar mısın?' teklifinde bulundular. Ben de bundan dolayı sıkıldım, bunaldım ve kendilerinden soğudum. Kibarca kendilerine 'Twitter adresim benim özel profilim, burası reklam yeri değil, dediklerini yapamam beni bu konuda sıkıştırmayın' dedim. Bunun üzerine Said Sefa kendi adına kayıtlı hesabından beni takipten çıkardı. Bu şekilde bana tepki gösterdiğini düşünüyorum. Onun dediklerini yapmayınca beni de bir daha aramadı. Bu şekilde münasebetimiz son buldu."