Tiyatro oyunları, dans geceleri, oyunculuk ve kişisel gelişim atölyeleri ile açıldığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken KATS Sahne'de ocak ayı itibari ile konserler de başlıyor!



Açılışı 6 Ocak'ta yapılacak olan konserler dizisinin ilk sahnesi Fuat Güner'e ait.



Fuat Güner, grubu ile hem 40 yıldır dillerden düşmeyen bestelerini, hem de 1960'lardan bugüne severek dinlediği yabancı hit'leri seslendiriyor.



"Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserVe (www.garantikonserve.com) aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin"