Fuat Çapa: "Çok Önemli Bir Şansı Değerlendiremedik"

Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Boluspor'un Teknik Direktörü Fuat Çapa, önemli bir maçı kaybettiklerini dile getirerek, "Çok önemli bir şansı değerlendiremedik" dedi.



TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Altınordu'ya konuk olan Boluspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade ederek, "Alınan sonuçlara bakıldığı zaman alacağımız 3 puan ilk 2 sıra için puan farkını 4'e düşürecekti. Bizim adımıza çok önemli bir şansı değerlendiremedik. Maça iyi başladık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Gol geciktikçe rakibin özgüveni arttı. İlk devre çok net pozisyonlar yoktu. İkinci yarıda defansın arkasına koşu yapacak oyuncuları düşünerek değişiklikler yaptık ama rakip golü buldu. Bugünü bir an önce unutup Pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya konsantre olmalıyız" diye konuştu. - İZMİR