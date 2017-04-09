Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Fuat Buruk, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk" dedi.



Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-1 yendi. Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Fuat Buruk, maç sonrasında yaptığı açıklamasında, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Geçen haftaki mağlubiyet sonrasında bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyorduk. 4 gol bulduk. Bugün başarılı olan bizdik. Bundan sonraki maçlarda kazanmak için çalışacağız.



İyi başladığımızda maçın iyi geçeceğini biliyorduk. İkinci golden sonra rakibimiz oyundan koptu ve biz daha iyisini yaptık" diye konuştu. - KAYSERİ