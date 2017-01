Fuat Avni" İddianamesi Tamam (Son)

Hesabı ilk açan, dosyanın firari sanığı Said Sefa'nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar, örgütün üyesi olmakla suçlanan şarkıcı Atilla Taş'ın da 10 yıla kadar hapsi istendi. Toplam sanık sayısı 29



Özden ATİK / İstanbul, DHA



Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş'ın da bulunduğu 25'i tutuklu toplam 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalardan ilki tamamlandı. İddianamede, Twitter'de "Fuat Avni" hesabını açan firari sanık Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer 28 şüphelinin ise "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalık iddianamede, Fuat Avni hesabının "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı" olduğu vurgulandı.



"FUAT AVNİ" YLE BAŞLADI



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün medya ayağına ilişkin başlatılan soruşturmalardan ilki tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, örgütün devlet içerisinde hemen hemen her alanda olduğu gibi, sosyal medya alanında da yapılanarak "Fuat Avni" gibi hesaplar üzerinden örgüt amacı doğrultusunda algı faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, öncelikle "Fuat Avni" hesabı üzerinden soruşturmaya başlandığı, ilerleyen süreçte ise örgütün bu ve benzeri hesaplar üzerinden amacı doğrultusunda paylaşımlar yaptığı ifade edilerek "Bu paylaşımların dedikodu, fısıltı, sohbet, asılsız ihbar vb yöntemler ile topluma duyurduğu son olarak da örgütün basın-yayın organları aracılığı ile geniş halk kitlelerine örgüt söylemlerini ilettiği anlaşılmıştır" denildi.



"ÖRGÜT İYİLİK MELEĞİ GİBİ TANITILDI"



FETÖ'nün elindeki basın yayın araçlarıyla "örgütün adeta bir iyilik meleği gibi tanıtıldığı", "Kimse Yok mu?" gibi kuruluşların para-kurban-zekat toplamalarında topluma duyuruda bulunup gelir temin edildiği, siyasi partiler arasında taraf tutulup yanlı yayınlar yapıldığı, devletin gizli bilgileri, gizli toplantıları ve gizli telefon görüşmeleri sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanarak devleti ve hükümeti itibarsızlaştırmak suretiyle casusluk faaliyetleri gerçekleştirildiği anlatıldı.



"KORKMA TİTRE" GİBİ KARA MİZAHLA...



Örgütün sosyal medyada çok sayıda propaganda hesabı olmasına rağmen özellikle "fuatavni" adıyla kullanılan hesap tüm diğerlerini de kapsayacak şekilde sembol haline geldiği, "Korkma, Titre" gibi kara mizahi üslup ile Cumhurbaşkanı'na sempati duymayan toplumun belirli kesimi için sempati uyandırıp bilinçli davranışlarla hesabın geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Fuatavni hesabıyla binlerce paylaşım yapıldığı, hedefteki kişi ve kurumlar hakkında karalama yapıldığı, topluma korku salınarak sindirildiği, kamu görevlilerinin tehdit edildiği, örgütle mücadele kapsamında yapılan soruşturmalar manipüle edilerek örgüt üyelerine moral verildiği kaydedildi.



"ÖRGÜTÜN ANONİM HESABI HALİNE GELDİ"



Geçmişe dönük veri tabanı incelemesiyle "örgütün karapropaganda ve dedikodu hesabı olan fuatavni hesabını ilk açan" kişinin firari şüpheli Said Sefa olduğu vurgulandı. Hesabın şüpheli Said Sefa tarafından oluşturulmuş ise de sonrasında örgütün anonim hesabı haline geldiğine de dikkat çekildi. Fuatavni hesabı açıldığı gün yaklaşık 230 kişi tarafından takibe alındığı, örgütle irtibatlı internet sitelerinde haberleştirilerek isminin duyurulduğu ifade edildi.



SAİD SEFA'YA ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİNDEN CEZA İSTENDİ



İddianamede, şüpheli Said Sefa'nın örgütün propaganda hesabının kurucusu olması ve "abi" sıfatıyla örgüt mensuplarına sohbetler yapması nedeniyle yönetici olduğu belirtilerek "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.



ATİLLA TAŞ ÖRGÜT ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANDI



İddianamede, şüphelilerden şarkıcı Atilla Taş'ın FETÖ / PDY'nin basın kuruluşu olduğu değerlendirilen ve kapatılan Meydan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı, yazıları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle her ne kadar örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan tutuklanmış ise de fiilen örgütle irtibatı sebebiyle kapatılan TV kanallarına giderek destek olması gibi hususlar dikkate alındığında örgüt üyesi olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.



28 ŞÜPHELİYE 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



İddianamede, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın ise "Silahlı örgüte üye olmak" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri istendi.