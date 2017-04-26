Fuar Merkezine Ücretsiz Ulaşım

Bu yıl 24'üncü kez kapılarını açan Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisalı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Vatandaşların fuara katılımını sağlamak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "24'üncü Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'na Manisalıların ilgisi büyük. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile Fuar alanına ücretsiz servis hizmeti veriyoruz. Araçlarımız saat başında kalkacak. Fuar bitimine kadar ücretsiz servislerimiz hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu.

SERVİS GÜZERGAHLARI

Saat 11.00 ile 20.00 saatleri arasında saat başlarında hareket edecek araçların güzergahları, Bozköy- Yapek, Magnesia YSE Kavşağı-Karaköy- Sultan Camii- Cumhuriyet Caddesi- Devlet Hastanesi- Fuar Merkezi olarak belirlendi.