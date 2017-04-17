Fuar İçin 218 Yabancı İşadamı Diyarbakır'a Geliyor

DİYARBAKIR'da terör eylemleri ve çatışmalar nedeniyle 2 yıl ertelenen fuar organizasyonları yeniden başlıyor. Yarın açılacak Tarım Hayvancılık Fuar'na, aralarında Sudi Arabistan, Irak, İranlı iş adamlarının da bulunduğu 218 yabancı işadamı kente gelerek fuara katılacak.



TÜYAP Fuarcılık öncülüğünde ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği Diyarbakır Tarım Hayvancılık Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Alagöz, yeniden Diyarbakır'da fuar düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:



"Bugün bizim açımızdan çok anlamlı bir gün. 'Düğün günü' desek tabiri caiz olur. Çünkü 2 yıllık aradan sonra yeniden Diyarbakır'da fuar düzenlemeye başlıyoruz. Bu Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ülkemiz açısından da son derece anlamlı bir gün. Fuar; ticaret, huzur, bereket, aynı zamanda da şehrin sosyal hayatının da canlanması demek. Yarın açacağımız Diyarbakır Tarım, hayvancılık fuarı da ekonominin baharının habercisi niteliğinde olacak. 2015 yılında burada düzenlediğimiz fuardan yüzde 20 büyümüş bir fuarla başlıyoruz, daha fazla katılımcıyla çok daha fazla ürün ve hizmetle sergileyeceğiz. Bir diğer büyümeyle fuarımıza gelecek yabancı ziyaretçi sayısında artış görüyoruz. Bu yıl İran'dan 43, Irak'tan 120, Sudiarabistan'dan 45 Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu iş adamlarından oluşan bir heyetle birlikte toplamda 218 yabancı iş adamı fuarımızda iş bağlantıları kurulmak üzere hazır bulunacak. Yurt içinden de yine katılım sayısında artış var bu çerçevede 2015 yılındaki fuarda 430 lük bir ziyaret organizasyonu gerçekleşirken, yarın ki fuara 600 otobüsle ziyaret gerçekleşecek. Fuarda yüzün üzerinde firmanın tamamını görme imkanı olacak" dedi. 18-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Diyarbakır Tarım Hayvancılık Fuar'ında çeşitli firmaların katılımının yanısıra, tarım ve hayvancılık alanında eğitim seminerlerinin de verileceği belirtildi.



- Diyarbakır