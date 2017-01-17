Fsm Köprüsü'nde İntihar Eden Kişinin İş Adamı Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden atlayarak intihar eden kişinin iş adamı Ali F.Ç. olduğu ortaya çıktı.



FSM Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi, kendini köprü korkuluklarından aşağıya bırakarak intihar etmişti. Hayatını kaybettiği saptanan şahsın cesedi deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılmış, savcılık incelemesinin ardından kapsamlı otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada, intihar eden kişinin 37 yaşındaki iş adamı Ali F.Ç. olduğu ortaya çıktı. Huzurevi işletmecisi olduğu öğrenilen Ali F.Ç.'nin, babası Mehmet F.Ç. ile köprüden geçerken yavaşlayan trafikte araçtan inip hızla köprüden atladığı kaydedildi. İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçelerden Beykoz'da özel bir huzurevi işletmeciği yaptığı öğrenilen işadamı Ali F.Ç.'nin neden intihar ettiği ise henüz bilinmiyor. - İSTANBUL