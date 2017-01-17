Hasan YILDIRIM - Özgür EREN, İstanbul DHA
30 - 35 yaşlarında bir erkek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Giysilerinden kimliğini belirleyecek belge çıkmayan cansız beden denizden çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Edinilen bilgiye göre bir kişinin köprüden atladığı yolunda bilgiye ulaşan polis, Deniz polisi vasıtasıyla danizde arama çalışmalarına başladı. 30 - 35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı incelemenin ardından cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşamına son veren kişinin giysilerinde kimliğini belirleyecek bir belge çıkmadı
Görüntü Dökümü:
Deniz Polisi tarafından Bebek İskelesine çıkarılan kişi
Sağlık ekiplerinin kontrolleri
Cesedin kıyıya çıkarılması
Genel ve detaylar
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN, İstanbul DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı.
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN, İstanbul DHA