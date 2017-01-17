Fsm'de Intihar

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN, İstanbul DHA



30 - 35 yaşlarında bir erkek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Giysilerinden kimliğini belirleyecek döküman çıkmayan cansız beden denizden çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Edinilen bilgiye göre bir kişinin Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde öğle saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atladı. O sırada köprü üzerinde geçenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişinin cansız bedenini sudan çıkartarak bota aldı.Bebek İskelesine çıkarılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi.



Ceset bottan iskeleye çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı.