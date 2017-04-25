Front-end Architect & Full Stack Php Developer

Bilal Çınarlı - Front-end Architect & Full Stack PHP Developer 2001'den beri web teknolojileri ile geliştirme yapan, arayüz geliştirme alanında Frontend Architect olarak uzmanlaşmış ve şuan @Turkcell'de Senior UX Developer olarak çalışan Bilal Çınarlıyı okulumuzda ağırlıyoruz.

Front-end Architect & Full Stack Php Developer

Bilal Çınarlı - Front-end Architect & Full Stack PHP Developer


2001'den beri web teknolojileri ile geliştirme yapan, arayüz geliştirme alanında Frontend Architect olarak uzmanlaşmış ve şuan @Turkcell'de Senior UX Developer olarak çalışan Bilal Çınarlıyı okulumuzda ağırlıyoruz. 

Bilal Çınarlı'yı size en iyi kendi yazdığı şekilde tanıtabiliriz:

I'm a big enthusiast of building maintainable and scalable front-ends. To achieve this goal, I buildframeworks mostly powered with Sass, PHP and love. I maintain open-source projects such as CaffeineMelangeMisto and UX Rocket.

In day-to-day works, I code mobile web apps and JavaScript applications for intranets and as well as clients. I manage teams and optimize the front-end development approaches through different development teams. Also, I teach HTML/CSS and JavaScript techniques and gave workshops about Front-end related topics.

I blog at HTML Mag and share my thoughts about web development, mobile approaches. In HTML Mag, we organize events, talks, workshops...

Daha detaylı bilgi için:  https: //bcinarli.com/

Etkinliğimiz saat 11: 00'da başlayacaktır. Dışarıdan katılacak kişilerin girişi A kapısındandır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Küçükçekmece

Mekan : Istanbul Aydin University

Mekan Adresi : Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi no: 38 Başlangıç Saati : 26.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Front-end Architect & Full Stack PHP Developer

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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