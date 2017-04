Bilal Çınarlı - Front-end Architect & Full Stack PHP Developer





2001'den beri web teknolojileri ile geliştirme yapan, arayüz geliştirme alanında Frontend Architect olarak uzmanlaşmış ve şuan @Turkcell'de Senior UX Developer olarak çalışan Bilal Çınarlıyı okulumuzda ağırlıyoruz.



Bilal Çınarlı'yı size en iyi kendi yazdığı şekilde tanıtabiliriz:



I'm a big enthusiast of building maintainable and scalable front-ends. To achieve this goal, I buildframeworks mostly powered with Sass, PHP and love. I maintain open-source projects such as Caffeine, Melange, Misto and UX Rocket.



In day-to-day works, I code mobile web apps and JavaScript applications for intranets and as well as clients. I manage teams and optimize the front-end development approaches through different development teams. Also, I teach HTML/CSS and JavaScript techniques and gave workshops about Front-end related topics.



I blog at HTML Mag and share my thoughts about web development, mobile approaches. In HTML Mag, we organize events, talks, workshops...



Daha detaylı bilgi için: https: //bcinarli.com/



Etkinliğimiz saat 11: 00'da başlayacaktır. Dışarıdan katılacak kişilerin girişi A kapısındandır.



İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : Istanbul Aydin University



Mekan Adresi : Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi no: 38 Başlangıç Saati : 26.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Front-end Architect & Full Stack PHP Developer



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır