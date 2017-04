'From Walls No 5' isimli eser 750 Bin TL'ye satıldı

39. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi, koleksiyonerlerin kıyasıya rekabetine sahne oldu

Bayrak masasının yoğunluğundan dolayı 20 dakika geç başlayan ve salonun tüm eserler gösterilene kadar tamamen dolu olduğu müzayedede Burhan Doğançay'ın 1970'li yılların başlarında New York duvarlarından esinlenerek hazırladığı eserlerin 5.si olan 'From Walls No 5' isimli tablosu, 750 bin TL'ye alıcı bularak, müzayedenin en yüksek fiyatlı eseri oldu. Müzayedede eserlerin tamamına yakını alıcı buldu.

Türk Çağdaş Sanatı ustalarından modern sanatın dünyaca ünlü temsilcilerine kadar 129 sanatçının birbirinden değerli 275 eserinin yer aldığı 39. Beyaz Müzayede, 9 Nisan Pazar günü Orjin Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müzayede başlangıç saati geldiğinde bile bayrak masasında kayıt sırası fazla olduğundan, sırada bekleyen kişilerin salona geçmesini beklemek için müzayede 20 dakika geç başlatıldı. Müzayedede koltukların tamamı dolarken yoğun ilgiden dolayı yer bulamayan sanatseverlerin büyük bir kısmı tüm müzayedeyi ayakta takip etti.

Müzayedede Mübin Orhon'un merakla beklenen 1950'li yıllara ait 'Abstrait Blanc et Rose' isimli yapıtı 475 bin TL'lik fiyatıyla en yüksek fiyata alıcı bulan ikinci eser oldu. En yüksek fiyata alıcı bulan 3.cü eser ise 410 bin TL'lik fiyatıyla Fahrelnissa Zeid'in 1950'li yıllara ait soyut yapıtı 'Abstrait Jaune' oldu.

Türk Çağdaş Sanatı'nın orta ve genç kuşağından Kemal Önsoy'un 2011 yılına ait eseri 315 bin TL'lik fiyatı ile büyük ilgi görürken bu eser Kemal Önsoy'un bugüne kadar satılmış en pahalı eseri oldu. Jiri Georg Dokoupil'in 'Brazil Bubbles Series' isimli yapıtı müzayedenin en çekişmeli eseri olarak 315 bin TL'lik fiyat ile alıcı buldu.

Yeni İngiliz heykel akımının önemli sanatçılarından Julian Opie'nin 'Ann Dancing In Sequined Dress-I' isimli tablosu eserin yurt dışındaki galeri fiyatının da üstüne çıkarak 285 bin TL'den alıcı buldu.

Aziz Karadeniz tarafından yönetilen ve yoğun ilgi ile takip edilen 39. Beyaz Müzayede'de, Türk ve Dünya çağdaş sanat ustalarının seçkin eserleri için sanatseverler müzayedeyi ayakta izleyerek rekorlara imza attılar.