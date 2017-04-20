Frida'nın Kişisel Dolabından Çıkan Eşyalar Katalog Haline Getirildi

50 sene sonra Frida Kahlo'nun dolabının kilidi kırıldı ve kişisel eşyaları ortaya çıktı. Dünyanın en ünlü ressamlarından biri olan Meksikalı Frida Kahlo, 1954 yılında vefat ederken arkasında tablolar, politik düşünceler ve hayat dolu kişiliğini bıraktı.



50 sene sonra Kahlo'nun gardırobunun anahtarı kırıldı ve sanatçının kişisel eşyaları ortaya çıkarıldı. Sanatçının büyük aşkı Diego Rivera'nın ölümünün ardından Kahlo'nun eşyaları 2004 yılına kadar kitli kalmış, daha sonra müzede sergilenmeye başlanmıştı.



Japon fotoğrafçı müzeden aldığı izin ile Kahlo'nun kişisel eşyalarını katalog haline getirdi. Kahlo'nun 300'den fazla kişisel eşyası katalogda yer alıyor. Kıyafetlerinden bakım malzemelerine kadar birçok Kahlo eşyası, sanatçının ruhunu her şekilde yansıtan cinsten.