Umut, aşk, yaşam her şey bu oyunda...



Yazan: Beliz Güçbilmez



Yöneten: Sertaç Ayvaz



Oynayan: Ekin Aksu



Koreografi: Şamil Taşkın



Kostüm Tasarım: Aygül Kostüm Evi



Işık Tasarım: Ece Kahraman



Frida Kahlo... Dünyaya iz bırakan en önemli kadınlardan biri... Devrimin, tutkunun,aşkın, resmin kadını ! Geçirdiği kazalar, aşık olduğu adamlar, yarattığı eserler, yatağa bağlı kalarak geçen yıllar... Frida' nın yaşamı, Ekin Aksu performansı ile Öykü Sahne'de! Yönetmen Sertaç Ayvaz, Beliz Güçbilmez'in derinlikli oyun metnine; yaşam sevinci, umut, aşk penceresinden bakıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Öykü Sahne



Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Frida



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır