Frida

Umut, aşk, yaşam her şey bu oyunda.

Frida

Umut, aşk, yaşam her şey bu oyunda...

Yazan: Beliz Güçbilmez 

Yöneten: Sertaç Ayvaz 

Oynayan: Ekin Aksu 

Koreografi: Şamil Taşkın 

Kostüm Tasarım: Aygül Kostüm Evi 

Işık Tasarım: Ece Kahraman

Frida Kahlo... Dünyaya iz bırakan en önemli kadınlardan biri... Devrimin, tutkunun,aşkın, resmin kadını ! Geçirdiği kazalar, aşık olduğu adamlar, yarattığı eserler, yatağa bağlı kalarak geçen yıllar... Frida' nın yaşamı, Ekin Aksu performansı ile Öykü Sahne'de! Yönetmen Sertaç Ayvaz, Beliz Güçbilmez'in derinlikli oyun metnine; yaşam sevinci, umut, aşk penceresinden bakıyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Öykü Sahne

Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Frida

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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