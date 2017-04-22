Frida
Umut, aşk, yaşam her şey bu oyunda.
Umut, aşk, yaşam her şey bu oyunda...
Yazan: Beliz Güçbilmez
Yöneten: Sertaç Ayvaz
Oynayan: Ekin Aksu
Koreografi: Şamil Taşkın
Kostüm Tasarım: Aygül Kostüm Evi
Işık Tasarım: Ece Kahraman
Frida Kahlo... Dünyaya iz bırakan en önemli kadınlardan biri... Devrimin, tutkunun,aşkın, resmin kadını ! Geçirdiği kazalar, aşık olduğu adamlar, yarattığı eserler, yatağa bağlı kalarak geçen yıllar... Frida' nın yaşamı, Ekin Aksu performansı ile Öykü Sahne'de! Yönetmen Sertaç Ayvaz, Beliz Güçbilmez'in derinlikli oyun metnine; yaşam sevinci, umut, aşk penceresinden bakıyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Öykü Sahne
Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Frida
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır