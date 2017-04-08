Frida Kahlo...Dünyaya iz bırakan en önemli kadınlardan biri...Devrimin, tutkunun,aşkın, resmin kadını ! Geçirdiği kazalar, aşık olduğu adamlar, yatağa bağlı kalarak yaşamak zorunda kalan Frida' nın yaşamı, bir buçuk saati aşan Ekin Aksu performansı ile Öykü Sahne'de! Yönetmen Sertaç Ayvaz, Beliz Güçbilmez'in derinlikli oyun metnine; yaşam sevinci, umut, aşk penceresinden bakıyor.



"Diego Rivera! Sevgilim…Babam benim…Kocam…Oğlum benim…Dünya kadar dünyadan da büyük Diego!" Tiyatro Açıkça' nın yeni oyunu "FRİDA", sezon boyunca Öykü Sahne'de!





Tür: Yetişkin Oyunu





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Işık: Ece Kahraman





Koreografi: Şamil Taşkın





Kostüm: Aygül Kostüm Evi





Oyuncular: Ekin Aksu





Yazan: Beliz Güçbilmez





Yöneten: Sertaç Ayvaz





Web Sitesi: http://www.tiyatroacikca.com



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Öykü Sahne



Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Frida



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır