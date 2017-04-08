Frida
Frida Kahlo...Dünyaya iz bırakan en önemli kadınlardan biri...Devrimin, tutkunun,aşkın, resmin kadını ! Geçirdiği kazalar, aşık olduğu adamlar, yatağa bağlı kalarak yaşamak zorunda kalan Frida' nın yaşamı, bir buçuk saati aşan Ekin Aksu performansı ile Öykü Sahne'de!
Frida Kahlo...Dünyaya iz bırakan en önemli kadınlardan biri...Devrimin, tutkunun,aşkın, resmin kadını ! Geçirdiği kazalar, aşık olduğu adamlar, yatağa bağlı kalarak yaşamak zorunda kalan Frida' nın yaşamı, bir buçuk saati aşan Ekin Aksu performansı ile Öykü Sahne'de! Yönetmen Sertaç Ayvaz, Beliz Güçbilmez'in derinlikli oyun metnine; yaşam sevinci, umut, aşk penceresinden bakıyor.
"Diego Rivera! Sevgilim…Babam benim…Kocam…Oğlum benim…Dünya kadar dünyadan da büyük Diego!" Tiyatro Açıkça' nın yeni oyunu "FRİDA", sezon boyunca Öykü Sahne'de!
Tür: Yetişkin Oyunu
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Işık: Ece Kahraman
Koreografi: Şamil Taşkın
Kostüm: Aygül Kostüm Evi
Oyuncular: Ekin Aksu
Yazan: Beliz Güçbilmez
Yöneten: Sertaç Ayvaz
Web Sitesi: http://www.tiyatroacikca.com
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Öykü Sahne
Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye
Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Frida
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır