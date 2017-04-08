Frida

Frida Kahlo...Dünyaya iz bırakan en önemli kadınlardan biri...Devrimin, tutkunun,aşkın, resmin kadını ! Geçirdiği kazalar, aşık olduğu adamlar, yatağa bağlı kalarak yaşamak zorunda kalan Frida' nın yaşamı, bir buçuk saati aşan Ekin Aksu performansı ile Öykü Sahne'de!

Frida

Frida Kahlo...Dünyaya iz bırakan en önemli kadınlardan biri...Devrimin, tutkunun,aşkın, resmin kadını ! Geçirdiği kazalar, aşık olduğu adamlar, yatağa bağlı kalarak yaşamak zorunda kalan Frida' nın yaşamı, bir buçuk saati aşan Ekin Aksu performansı ile Öykü Sahne'de! Yönetmen Sertaç Ayvaz, Beliz Güçbilmez'in derinlikli oyun metnine; yaşam sevinci, umut, aşk penceresinden bakıyor.

"Diego Rivera! Sevgilim…Babam benim…Kocam…Oğlum benim…Dünya kadar dünyadan da büyük Diego!" Tiyatro Açıkça' nın yeni oyunu "FRİDA", sezon boyunca Öykü Sahne'de!


Tür: Yetişkin Oyunu


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Işık: Ece Kahraman


Koreografi: Şamil Taşkın


Kostüm: Aygül Kostüm Evi


Oyuncular: Ekin Aksu


Yazan: Beliz Güçbilmez


Yöneten: Sertaç Ayvaz


Web Sitesi: http://www.tiyatroacikca.com

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Öykü Sahne

Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Frida

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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