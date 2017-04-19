Freon Gazı Yerine Suyla Çalışanını Yaptı

İSMAİL ERSAN - Yalova'da ısıtma ve soğutma teknisyeni 60 yaşındaki Mehmet Kara, seralarda, mantar üretim alanlarında, bakliyat ve halı kurutma işlemlerinde kullanılan ısıtma ve nem alma makinesinin freon gazı yerine suyla çalışanını geliştirdi.



Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır soğutma ve ısıtma üzerine çalıştığını, kendisine ait bir atölyesinin bulunduğunu söyledi.



Yıllardır hedefi olan çevreye zarar vermeyen bir makine üretmeyi başarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kara, ısıtma ve nem almada kullanılan iklimlendirme makinesinin suyla çalışanını yaptığını anlattı.



Freon gazı yerine suyla çalışan bu ısıtma ve nem alma makinesinin, seralarda, mantar üretim alanlarında, bakliyat ve halı kurutmalarda kullanıldığını dile getiren Kara, şöyle konuştu:



"Makine tamamen benim tasarımım. Diğer yoğuşturucu ve buharlaştırıcı dediğimiz soğutma ve iklimlendirme olarak kullanılan makinelerin dışında biz bunu suyla yoğuşturmayı hedefledik. Olmazsa olmazlarımızdan biri sera gazlarının malzeme üzerinde vereceği zararları göz önünde bulundurarak bunu su ile çalışan bir şekilde ürettik. 1,5 yıllık çalışma sonrası bu makineyi ürettik. Makinem çevre dostudur ve kesinlikle ozon tabakasına zarar vermez. Seralarda nem almak, bakliyatları kurutmak için kullanılan buna benzer makineler freon gazı ile çalışıyor. Benim ürettiğim makine ise su yoğuşturmalı."



Makinelerin bazı seralarda kullanıldığını ve verim elde edildiğine dikkati çeken Kara, "Şimdilik 10 adet ürettim. Bu makineye patent aldık. Yüzde 100 yerli üretim." dedi.



Üzerindeki dijital sensörler vasıtasıyla ısıyı algılayarak ortamdaki suyu tankta yoğuşturan makinenin fan vasıtasıyla ortama ısı aktardığını belirten Kara, şunları kaydetti:



"Yani ortamdaki nemi alıyor. Bir nevi ısı elde ediliyor. Nemli olan ortamlardaki ısıyı yükseltip tahliye boruları ile dışarı atıyor. Üzerinde devir daim su pompaları, genleşme tankı var, kapalı devre bir ısıtıcı. Isıtılan suyu yoğuşturup radyatöre veriyor. Fanla ısıtılan havayı ortama aktarıyor. Birçok firmayla görüşmelerimiz sürüyor, değerlendiriyoruz. Anlaşmaya vardığımızda bu ürünün seri üretimine başlayacağız hatta hem soğutma hem de ısıtma için kullanılanı üreteceğiz. Üretimine geçildiğinde ihracatının da yapılacağına inanıyorum."