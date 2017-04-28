Freni Patlayan Yolcu Midibüs Şarampole Uçtu: 22 Yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni patlayan midibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni patlayan midibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

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Kocaeli, İzmit, Kaza