Freni Patlayan Araç Apartmana Uçtu: 'Bir Baktım Balkonda Araba Var'

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobil el freninin patlaması sonucu 10 metre yükseklikten bir apartmanın girişine uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU ANCAK YAKALAYAMADI

Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi bağlı Şanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., 41 RR 820 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek aracından indi. Park halindeki aracın el freni patlaması sonrasında yokuş aşağıya doğru hızla ilerlediğini gören M.K., aracın peşinden koşsa da otomobilini yakalayamadı.



FRENİ PATLAYAN ARAÇ KORKULUKLARI KIRIP APARTMANA UÇTU

Hızla yokuştan sürüklenen 10 metre yükseklikteki duvarın korkuluklarını kırarak 5 katlı bir apartmanın giriş katına uçtu. Otomobil yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra giriş katındaki araziye çarparak durabildi. Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



GÖRGÜ TANIĞI: DIŞARI ÇIKTIM, BİR BAKTIM BALKONDA TAKSİ VAR

Öte yandan otomobilin çarptığı yerin üzerindeki odada oturduğu sırada gürültüyle balkona fırlayan Melahat Genç adlı yaşlı kadın ise, "Kazayı duydum, deprem oluyor sandım. Baktım orada taksi duruyordu. Sabahleyin de taksi çağırmıştım o da kaldı. Dışarı çıktım bir baktım balkonda taksi var" diye konuştu.



POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan kazada bahçeye uçan otomobil, gelen çekici ile 2 saatlik çalışmanın sonucunda bulunduğu yerden kaldırılabildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.