- Olay yerinden detaylar
Şüphelinin gözaltına alınması
Kamyondan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da freni patladığı belirtilen kamyonet, Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinin etrafındaki bariyerlere çarptı. Kamyonetin durdurulması için havaya ateş eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.
Freni Patlayan Kamyonet, Emniyet Müdürlüğünün Bariyerlerine Çarptı
- Olay yerinden detaylar Şüphelinin gözaltına alınması Kamyondan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da freni patladığı belirtilen kamyonet, Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinin etrafındaki bariyerlere çarptı.
- Olay yerinden detaylar
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