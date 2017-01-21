Freni Patlayan Kamyonet, Emniyet Müdürlüğünün Bariyerlerine Çarptı

- Olay yerinden detaylar Şüphelinin gözaltına alınması Kamyondan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da freni patladığı belirtilen kamyonet, Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinin etrafındaki bariyerlere çarptı.

Freni Patlayan Kamyonet, Emniyet Müdürlüğünün Bariyerlerine Çarptı

- Olay yerinden detaylar
Şüphelinin gözaltına alınması
Kamyondan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da freni patladığı belirtilen kamyonet, Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinin etrafındaki bariyerlere çarptı. Kamyonetin durdurulması için havaya ateş eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.

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