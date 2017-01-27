Freni Boşalan Otobüsü Şoför, 3 Kilometre Sonra Durdurabildi

TOKAT'ta freni boşalan yolcu otobüsünü Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan rampaya süren şoför, büyük bir faciayı önledi.



Batman'dan 46 yolcusuyla Çorum'a giden 50 yaşındaki Cemal Erdaş yönetimindeki 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsünün sabaha karşı Tokat girişinde freni boşaldı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca frensiz bir şekilde kent merkezine doğru ilerleyen otobüsü durdurmak için şoför büyük çaba gösterdi. Bu arada otobüs içerisinde bulunan yolcular polisi arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri otobüsün geliş yönünde yolu araç trafiğine kapattı.



Otobüs şoförü Cemal Erdaş Kız Meslek Lisesi karşısındaki hafif rampa yola manevra yaptı. Devrilmekten son anda kurtularak durdurulabilen otobüsteki yolcular rahat bir nefes aldı.



Otobüsün frenlerinin hava boşalması nedeni ile tutmadığını ifade eden şoför Erdaş, "Yaklaşık 3 kilometre boyunca otobüsü nasıl durdurabilirim diye bankete vurdum, bu yokuş yolu görünce de otobüsü döndürerek durdurdum" dedi.



Yolculardan Ahmet Selçuk "Otobüs arıza verdi, kaptan çok çaba sarf etti sağa sola vurdu. Kurtarmak için elinden geleni yaptı. Sonunda da kurtardı" diye konuştu.



Olayın ardından yolcular servislerle Şehirlerarası Yolcu Terminaline taşınırken, polis soruşturma başlattı.



- Tokat