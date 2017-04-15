Freni Boşalan Minibüs Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde fren sistemi boşalan panelvan minibüs, önünde giden otomobile çarptıktan sonra dükkanlarını açmaya çalışan Altunay çiftini ezdi. Kazada minibüs altında metrelerce sürüklenen İlyas Altunay öldü, eşi Özgünay Altunay ağır yaralandı. Kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.



Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde kurulacak halk pazarına gelen 34 DB 4370 plakalı fren sistemi boşalan panelvan minibüs ile gelen Tahir Aydın aracın kontrolünü yitirdi. Araç önce önünde giden Uğur Pamuk yönetimindeki 59 VB 814 plakalı otomobile çarptı. Savrulan minibüs daha sonra tavukçu dükkanlarının önünde işyerini açmak isteyen İlyas ve eşi Özgünay Altunay çiftini ezdi. Kazada metrelerce minibüs altında sürüklenen İlyas Altunay ölürken eşi Özgünay Altunay ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilenr ambulansla ağır yaralanan Özgünay Altunay Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer araçların sürücüleri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir tanıdıklarının otomobille işyeri önünde bıraktığı İlyas ve eşi Özgünay Altunay çifti tavukçu dükkanlarını açmaya çalıştı. Bu sırada freni boşalan panelvan minibüs önünde giden başka bir otomobile çarparak savruldu ve işyeri önündeki Altunay çiftine çarptı. İlyas Altunay'ı altına alan minibüs başka bir dükkana çarparak durabildi. Kaza ardından minibüs sürücüsü Tahir Aydın gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Ereğlisitekirdağ