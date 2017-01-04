Fren Yerine Gaza Basınca Markete Girdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fren yerine gaza basan kadın sürücü otomobiliyle markete girdi.



Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi'nde alışveriş yapmak için 34 BAA 34 plakalı otomobilini bir marketin önüne park etmeye çalışan Leman Yondemir, fren yerine gaza basınca aracıyla marketin giriş kapısından içeri girdi.



Kaza nedeniyle otomobil ve markette hasar oluşurken, sürücü ve iş yeri çalışanları olaydan yara almadan kurtuldu.



Kısa süren paniğin ardından araç iş yerinden çıkarıldı.