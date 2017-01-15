Fren Yerine Gaza Basınca Fast Food Dükkanına Girdi

BİLECİK'te sürücüsünün geri manevra yaparken fren yerine gaza bastığı otomobil, fast food dükkanının içine girdi. Dükkanın kapalı olması nedeniyle kimseye bir şey olmadı.



Olay saat 07.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çocuğunu okul gezisi için otobüsün bulunduğu yere getiren Gül Demirler, 34 EK 1132 plakalı otomobilini park etmeye çalışırken, geri mavra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca önce park halindeki Serkan Yıldırım'a ait 11 AK 274 plakalı otomobile çarptı, ardından vitrin camını kırıp fast food dükkana girdi. Otomobil sürücüsü Gül Demirler kazayı yara almadan atlatırken, fast food dükkanının ise olay sırasında kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.



Park halindeki 11 AK 274 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan Yıldırım, "Geri geri gelince bizim arabaya vurarak dükkanın içine girdi" dedi.



- Bilecik