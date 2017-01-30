Fren Yerine Gaza Basınca

ABD'nin Syracuse kentinde yaşanan bir trafik kazası otobüsün içinde bulunan güvenlik kamerası sayesinde saniye saniye görüntülendi. New York eyaletine bağlı Syracuse kentinde gerçekleşen inanılmaz kazada, trafikte normal seyrinde giden otobüse bir kamyonet yandan çarpıyor. Otobüsün camlarını kıran ve içeri giren kamyonet nedeniyle yolcular büyük tehlike atlatıyor. Kamyonetin şoförü Neil Brownell'in fran yerine gaza basmasıyla gerçekleştiği öğrenilen kaza otobüsün içindeki kamera sayesinde anbean görüntülendi. Mucize eseri kimsenin ölmediği olayda 8 kişinin yaralandığı açıklandı.