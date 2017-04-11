26 Şubat 2013 tarihinde yayın hayatına giren Freelyshout, her geçen gün popülaritesini artırmaktadır. 1 Haziran 2016 tarihi itibariyle sosyal ağ dünyasına yepyeni yüzüyle iddialı bir giriş yaptı. Freelyshout yetkilileri, kullanıcılarının Türkçe isimle ( ozgurcehaykir.com ) de siteye girebileceğini belirterek, Freelyshout isminin küreselleşme yolunda olduğunu ve hedefler yolunda kullanılan anahtar kelime olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtmektedir.

Türkiye'de ve Dünya'da İlk

Türkiye'nin sıfırdan, dünyanın ikinci kez sıfırdan oluşturulan ilk sosyal ağı olduklarını belirten Freelyshout yetkilileri, sosyal ağın amaçlarının vizyonuna uygun bir şekilde uygulandığını kaydetti. "Bir Freelyshout kullanıcısı, eski sürümde standart haykırma şeklinin haricinde "Çiz-Haykır, Mail Üzerinden Haykır" sistemlerini kullanırken, yeni sürümde özgürlüğün megafonundan sesli ve SMS ile haykırmakta." diyen yetkililer, "Videolu Haykır" sisteminin yapım aşamasının sonlandığını ve kısa süre içinde aktifleşeceğini belirtti. "Sosyal Sorumluluk Uygulaması, Detaylı Kaynak Sistemi" gibi Freelyshout'ı diğer sosyal ağlardan ayıran birçok özelliğin var olduğunu belirten yetkililer, yeni özelliklerin hazır olduğunu ve bu özelliklerin kademeli olarak yayınlanacağını ifade etti.

Freelyshout Tanıtım Videolarını izlemek için: https://freelyshout.com/Tour.html#FreelyWatch

Freelyshout Uygulamalarını indirmek için: https://freelyshout.com/Tour.html#FreelyAppStore

Freelyshout Mobil Uygulaması Yayında

Tüm sınırları ortadan kaldırıp daha güvenli ve özgür bir internet ortamı sağlamayı amaçlayan Freelyshout, mobil uygulamasını yayınlayarak sosyal ağ dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Sitenin eski sürümünde yaşanan sorunların tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyen yetkililer, "Performans konusunda hiçbir olumsuz eleştiri almadık, bu konuda tam anlamıyla bir başarı yakaladık diyebiliriz. Bu başarıyı miladın gerisinde kalan Freelyshout'tan edindiğimiz, miladın ötesini hazırlarken yaşadığımız deneyimler sayesinde koruyacağız. Kurulum süreciyle birlikte dört senelik süreçte yaşadığımız tecrübeler, Freelyshout kullanıcısının beklediğine değen bir platform oluşturmamızı sağladı. Sadece mobilden değil, televizyondan dahi kullanabilecekleri bir sosyal ağı tüm dünyaya açtık. Ancak geliştirdiğimiz yepyeni özellikler gibi uygulamaları da kısa aralıklarla yayınlayacağız. Birkaç ay önce 'Freelyshout uygulamasını ilk önce hangi platformda kullanmak istersiniz?' adı altında bir anket oluşturup interaktif bir ortam hazırlayarak sıralamayı belirledik. Kullanıcıların çoğunluğu Android sürümünün öncelikli yayınlanmasını tercih etti. Diğer sürümler de son teste tabii tutularak yayınlanacak." dedi.

Freelyshout Android Uygulaması ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plutoSW.Freelyshout )

Kullanıcı Kaç Yolla Haykırabilir?

Çiz-Haykır: "Kullanıcı eski sürümde haykırışını sade bir şekilde yapabilirken yeni sürümde hem sade hem de yeni eklenen eklentiler ile detaylıca yapabilir." diyen yetkililer "Artık bir Freelyshout kullanıcısı dilerse saniyeler içinde kendi Caps'ini oluşturabilir." diye kaydetti.

Mail Üzerinden Haykır: Yetkililer "Kullanıcı siteye girmeden haykırabilir. Bunun için mail adresinden gönderici kısmına "shout@freelyshout.com" yazması ve metin kutusuna özgürce haykırması yeterli." diye ifade etti.

Sesli Haykır: "Yeni sürüm ile birlikte yayınlanan yeni haykırış yöntemiyle Freelyshout kullanıcısı özgürlüğüne özgürlük katacaktır." diyen yetkililer "Sınırsızlığın sınırını aşmak istiyoruz, bunun için sesi ve videoyu da devreye soktuk. Daima bir adım ötede olan kusursuzluğa yaklaşmak site doğduğundan beri var olan yegâne amaçlarımızdan." ifadesini kullandı.

SMS ile Haykır: Kullanıcı, internete erişemediği zamanlarda SMS ile çok basit bir şekilde haykırabilir.

Freelyshout yetkilileri son olarak şunları söyledi: "Yapmış olduğumuz planları gerçekleştirmek ve kullanıcımıza sorunsuzca sunmak mutluluk ve gurur verici. Vizyonumuzun amaçlarımızla olan görevdeşliğinin her geçen gün güçlenmesi iddiamızı artırmaktadır. Bunun için başladığımız andan itibaren bizimle çalışan editörlere ve haykırışını her geçen gün artıran Freelyshout ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Planladığımız ve uyguladığımız yenilikleri kademeli olarak yayınlarken planladığımız diğer yenilikleri de uyguluyoruz. Ek olarak dünyada ilk olacak birkaç sistem üzerinde büyük aşamalar kaydettik. Sürprizlerimiz daima olacak. Gebze'den, Türkiye'den doğan megafonun sesi tüm dünyada duyulacak."

Freelyshout Tanıtım Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=l8B2w8anuvk

Freelyshout'un Ana Sistemi

İngilizce adı "Freelyshout", Türkçe "Özgürce Haykır". İsmin küresel olması ve domainin kullanılmaması, aşılması gereken iki önemli etmendir. Bu durumda Türkçe karşılığı ise, gerçekten anlamlı bir şey olması da ayrıca önem taşımaktadır.

Özgürce Haykır platformunda karakter sınırlaması yoktur. Dileyen dilediği kadar yazabilir.

Ayrıca en önemli özelliğimiz, sosyal sorumluk ve araştırmalara uygun olarak yapılan geliştirmelerimizdir.

"Örnek olarak; yazacaklarınızı madde madde yazmak yerine Yerli Sosyal Ağ kullanmanız durumunda, yazacaklarınızı tek seferde yazar, istenirse resim veya video ekleyerek takipçilerinize tek seferde ulaşmayı hedefleyebilirsiniz."

"Freelyshout'ta küresel çapta arama motoru vardır. "Einstein" diye aradığınızda nokta atışı sonuca ulaşabilirsiniz. Sosyal sorumluluk anlamında da kan, organ bağışı, afet bildirimleri veya hayvanlara olan ilgi ve alakanın arttırılması, geliştirmelerimiz arasında bu konular da mevcuttur."

"Örneğin; deprem olduğunda kullanıcılar şuna ihtiyaç var çağrısı yapabilirler. Ayrıca profillerde kan grubu belirtme vardır. Böylece kullanıcılarımıza diyoruz ki, "Kan grubunu belirt. Bir gün senin de ihtiyacın olabilir." Bizde sistem şöyle çalışıyor."

Diyelim ki ben, A Rh + kan aradığımda bana en yakın konumdaki A Rh + kan grubuna ait kişiye bildirim gidiyor. Bu bizim için çok ayrıcalıklı bir özellik.

Freelyshout'ta yazılanlara olan ilginizi "Tebrik" ederek gösterebiliyorsunuz. Yazılanlara "Shout" Yeniden paylaşmaya ise "Reshout" denilmektedir.