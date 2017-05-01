Freeathlon Fun-Race Marmaris Sona Erdi!

Yüz, pedalla, koş, eğlen!

Uzunetap ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile 30 Nisan Pazar günü Marmaris'te DR Grand Azur Hotel'de gerçekleşen ve sporun en keyifli branşlarını bir araya getiren "Freeathlon Fun Race" ile sporcular spor ve eğlencenin tadını çıkardılar!

500m yüzme, 5K koşu ve 15K bisiklet branşlarını içeren "Freeathlon Fun Race" etkinliğinde sporcular, Bireysel Yarışlar, Bayrak Yarışları, Fun-Race Kids kategorilerinde yarıştılar.

Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası ve dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenen törende ödül olarak kupa verildi.

Marmaris Belediyesi katkıları ile gerçekleşen Freeathlon Fun Race etkinliğinde dünyaca ünlü spor markası Under Armour, Garmin, D-Resort Grand Azur Hotel, Ahu Hastanesi, Argos gibi birbirinden önemli sponsorlar yer alırken AKUT gönüllüleri de etkinliğe destek verdi.





